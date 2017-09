Dans : ASSE, Rennes, Ligue 1.

Le public de Geoffroy-Guichard a retrouvé de l’enthousiasme. En manque de spectacle ces dernières années, les supporters de l’AS Saint-Etienne voient désormais leur équipe se porter vers l’avant.

C’est effectivement la philosophie de l’entraîneur Oscar Garcia, ancien du FC Barcelone et donc adepte du jeu de possession. Résultat, les Verts affichent un visage plus séduisant et réalisent un début de saison encourageant. Enfin, ce n’est pas tout à fait l’avis du Stade Rennais. Chez le prochain adversaire de l’ASSE dimanche (15h), Ludovic Baal ne voit pas vraiment de différence entre l’équipe du technicien espagnol et celle de son prédécesseur Christophe Galtier.

« Saint-Etienne n'a pas changé de philosophie de jeu, a commenté le latéral gauche dans Ouest-France. Ils ont des nouveaux joueurs qui ne lâchent rien, qui ont faim. C’est normal qu’ils en soient là, ils ont gagné les matchs qu’il fallait. Tant mieux pour eux. Ils gagnent sans vraiment démontrer quelque chose de meilleur que l’adversaire. Ils arrivent à gagner à l’arrache, souvent. Ils ont toujours été comme ça et ils ont toujours été là-haut. Tant mieux pour eux si ça leur réussit comme ça. » De son côté, Rennes préfère gagner avec la manière, quitte à remporter un seul match en six journées de championnat...