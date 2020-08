ASSE : Loin de Saint-Etienne, la reconversion inattendue de Perrin

Dans : ASSE.

Retraité depuis quelques semaines, Loïc Perrin restera dans le monde du ballon rond. En attendant de connaître son rôle à l’AS Saint-Etienne, l’ancien défenseur central jouera les consultants.

Après la déception du dernier match de sa carrière, avec son expulsion en finale de la Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain (1-0) le mois dernier, Loïc Perrin ne tardera pas à rebondir. On ignore encore quel sera son prochain poste. Mais on sait que le Stéphanois se lancera dans une reconversion au sein de l’AS Saint-Etienne. Des fonctions qui ne l’empêcheront pas d’intervenir dans les médias. En effet, le journal L’Equipe révèle une information inattendue sur son avenir. A partir de la reprise de la Ligue 1, Loïc Perrin deviendra consultant pour Téléfoot, la nouvelle chaîne du groupe espagnol Mediapro.

Il rejoindra notamment d’anciens adversaires rencontrés dans le championnat français comme Christophe Jallet, Mathieu Bodmer ou encore Florent Balmont. On peut penser que l’ASSE a validé cette nouvelle aventure, d’autant que le président du conseil de surveillance des Verts Bernard Caïazzo, contrairement à beaucoup de détracteurs, fait confiance au nouveau diffuseur de la Ligue 1. « On peut toujours douter : de son coach, de son équipe, de plein de choses... Ont-ils levé petit à petit les doutes ? Oui ! (Jaume) Roures (patron de Mediapro) est très fort, très expérimenté et il a mis tout le monde dans la bonne direction », a constaté le dirigeant stéphanois.