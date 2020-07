ASSE : Perrin n'est pas un boucher, un Lyonnais le défend

Dans : ASSE.

La faute de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé continue de faire couler de l'encre. Ce mercredi, le capitaine des Verts est défendu par un défenseur de l'OL.

On ne sait pas encore si la finale de la Coupe de France sera le dernier match joué par Loïc Perrin, mais quoi qu’il en soit le joueur de l’AS Saint-Etienne restera le héros malheureux de cette rencontre entre les Verts et le PSG. Auteur d’un tacle raté sur Kylian Mbappé, le capitaine de l’ASSE a envoyé l’attaquant de Paris et des Bleus à l’infirmerie pour trois semaines. Autrement dit, Loïc Perrin s’est mis à dos toute la communauté des supporters parisiens, lesquels n’ont de cesse de traiter le joueur stéphanois de tous les noms après ce geste qui lui a valu une expulsion. Parti prendre quelques jours de repos en famille, Loïc Perrin ne s’est pas exprimé depuis cette finale perdue par l’AS Saint-Etienne.

Mais ce mercredi, le défenseur de l’ASSE appréciera probablement à sa juste valeur les propos de Marcelo dans Le Progrès. « Il faut mettre de l’engagement en jouant de manière honnête. On doit toujours essayer de toucher le ballon. Parfois on veut le ballon et ça ne marche pas…Le foot c’est comme ça. C’est une blessure grave pour Kylian Mbappé, mais Loïc Perrin n’a pas fait exprès. Il a essayé de toucher le ballon. Ça pouvait passer… », explique le joueur brésilien de l’Olympique Lyonnais, qui estime que son homologue stéphanois ne peut pas se faire détruire juste sur cette seule action. Marcelo dédouane donc Loïc Perrin pour ce tacle raté sur Kylian Mbappé.