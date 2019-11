ASSE : Les vieux vont sauter, Riolo annonce la couleur

Dans : ASSE.

Sous la houlette de Claude Puel, l’AS Saint-Etienne enchaîne enfin les bons résultats. Grâce notamment à des changements majeurs opérés par le nouveau coach forézien…

Les jeunes sont clairement placés au centre du projet de Claude Puel à l’ASSE : Saliba, Fofana, Abi ou encore Youssouf sont des titulaires indiscutables de l’ancien entraîneur de Nice. Et ce n’est pas pour déplaire à Daniel Riolo, lequel est régulièrement critique envers les joueurs plus expérimentés de cette équipe comme M’Vila, Cabaye, Debuchy et Perrin. Pour le journaliste de RMC, il est évident que tous ces cadres sont en grand danger à l’ASSE avec un coach comme Claude Puel.

« Personne n’est essentiel dans cet effectif (…) Il va falloir dégraisser, parce qu’à 30 tu ne peux pas travailler correctement. Les vieux de la vieille ont peut-être du souci à se faire, et c’est peut-être vers eux qu’il va falloir se tourner pour dégraisser » a indiqué Daniel Riolo dans l’After Foot avant de conclure. « Mais où tu veux les refourguer ? Après, Puel a la responsabilité pour écarter s’il le faut. Il n’y en a pas un qui va moufter ». Reste maintenant à voir quel visage aura le mercato hivernal de Saint-Etienne, avec la volonté de dégraisser plus que de se renforcer. Claude Puel a d’ores et déjà indiqué à ses dirigeants que certains joueurs comme Loïs Diony ou Léo Lacroix pouvaient faire leurs valises