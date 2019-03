ASSE : Les Verts ont aussi des jeunes, Gasset savoure

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'ASSE, après la victoire à Caen (5-0) : « On avait besoin de renouer avec la victoire. On a maîtrisé le match. On a été efficaces offensivement et défensivement. Le projet du club était de former un groupe restreint afin d’intégrer des jeunes. Ce soir, c’est justement le bon scenario pour ces jeunes. Ils sont entrés dans une équipe qui gagne. Le travail paie. On a effectué une grosse semaine d'entraînement avec les jeunes. C’est toujours important de gagner avant une trêve internationale. On va savourer ! Les neuf derniers matchs seront un sprint ».