ASSE : Les Verts à vendre, un investisseur sur le coup ?

Dans : ASSE.

A l’instar de ce qu’il se passe à Bordeaux, le pouvoir politique sort du bois et pousse sérieusement pour une vente du club à Saint-Etienne.

Au cours des derniers jours, le maire de la ville Gaël Perdriau est sorti du silence à plusieurs reprises dans le but de pousser Bernard Caïazzo et Roland Romeyer vers la sortie. « Je déplore un manque de lisibilité par rapport à l’avenir. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont promis de céder le club en cas de projet sportif intéressant, sans en faire une histoire d’argent. Il me semble que ce serait dans l’intérêt du club et dans l’intérêt général » a notamment lancé le maire de Saint-Etienne, qui aimerait voir le club de sa ville être gagné par un souffle nouveau alors que l’ASSE se bat péniblement pour sa survie en Ligue 1.

Mais selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, une bonne nouvelle n’est pas à exclure dans les mois à venir. En effet, le journaliste croit savoir qu’un investisseur s’est sérieusement positionné pour le rachat de l’AS Saint-Etienne. Cet homme d’affaires serait par ailleurs en discussions avec un autre club de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré pour le moment. « Je vais annoncer que des investisseurs discutent avec le board stéphanois pour un éventuel rachat du club. Des investisseurs qui d’ailleurs discutent aussi avec un autre club de Ligue 1 » a-t-il écrit sur son compte Twitter. Tout l’enjeu est maintenant de savoir si cet investisseur a les reins suffisamment solides pour tenir un club de Ligue 1 en cette période de crise sans précédent et pour redonner un souffle à l’ASSE. Car les supporters de Saint-Etienne espèrent certes un départ des deux présidents actuels, à savoir Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Mais ils souhaitent avant toute chose retrouver Saint-Etienne en haut du classement, ce qui n’est plus du tout le cas.