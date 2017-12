ASSE : Les supporters interdits face à l'OM, Saint-Etienne affiche son dégoût

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Quand rien ne va. L’ASSE a annoncé ce jeudi qu’elle serait sans ses supporters à Marseille, pour le match de dimanche prochain au Vélodrome. Une décision qui a fait hurler le club du Forez, qui est déjà privé d’une partie de ses fans pour les rencontres à domicile en raison de l’envahissement du terrain contre Lyon. Dans un communiqué, les Verts ont clairement fait comprendre leur dégoût devant cette décision désormais habituelle des autorités.

« L’AS Saint-Etienne a pris acte de la décision du Préfet de Police des Bouches du Rhône d’interdire l’accès de l’Orange Vélodrome à ses supporters, ce dimanche 10 décembre, mais aussi de l’intention du Ministère de l’intérieur de n’autoriser aucun déplacement à Marseille. De telles décisions privent le Peuple Vert de sa passion et ne contribuent pas à apaiser les relations entre les associations de supporters, les clubs et les instances alors que l’objectif commun est de promouvoir un football festif et populaire. Ces derniers mois, l’ASSE a veillé, en collaboration avec ses groupes de supporters, au bon déroulement des déplacements de son public. Le club considère ces décisions comme de nouvelles sanctions collectives qui nuisent à sa volonté et à celle de la Ligue de Football Professionnel (LFP) d’instaurer un dialogue constructif avec tous les supporters », a fait savoir l’ASSE.