ASSE ‍: Les records explosent, les Verts sont de retour ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La fin de saison de Ligue 2 l'a confirmé, la folie verte est de retour et la montée en Ligue 1 de l'AS Saint-Etienne est une bonne nouvelle tant l'engouement autour de l'ASSE est fou.

Avoir une place la saison prochaine à Geoffroy-Guichard ne sera pas facile, et pour certaines tribunes cela relève même de la mission impossible. En effet, l'AS Saint-Etienne a lancé cette semaine sa campagne d'abonnement pour le grand retour des Verts en Ligue 1 et l'engouement a dépassé tout ce que l'on a connu dans le Forez. En moins de deux jours, ce sont 5.000 abonnements qui ont été vendus, et à en croire Le Progrès, 3.000 étaient pour de nouveaux venus et non des réabonnements, alors même que le prix de ces abonnements avait augmenté compte tenu de l'accession en L1. « Nous essayons de maintenir des prix populaires. L’abonnement représente environ 45 % de réduction sur une saison par rapport à l’achat d’un billet pour chaque rencontre », précise un responsable de l'ASSE dans le quotidien régional. Et pour le Kop Nord, la folie est même totale.

L'ASSE à Geoffroy-Guichard, c'est déjà la folie

🏟 Abonnement 24/25 : c'est parti !!!!!



👀 Abonnement simple ou Club 12e Homme

🎟 À partir de 9,5€/match

💳 Règlement possible en 10 fois sans frais

📱 Rendez-vous aux guichets de la Billetterie officielle (du lundi au vendredi, de 9h à 18h) ou en ligne 24h/24 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 19, 2024

Car dans cette tribune Charles Paret, qui fait face à la non moins célèbre tribune Jean Snella, les supporters ont tous opté ou presque pour une formule de réabonnement automatique. Autrement dit, pour obtenir une place, il faut qu'un supporter quitte la tribune. Sur les 8.000 places de ce kop ultra bouillant, cinq places seulement ont été remises sur le marché ce mercredi et forcément, elles ont été vendues en quelques secondes. L'AS Saint-Etienne conseille même aux supporters qui souhaiteraient réellement rejoindre cette tribune de tourner la page sous peine de rester à la porte du Chaudron lorsque la saison débutera. Et cela d'autant plus que les deux kops seront fermés pour le premier match à domicile, ce sera contre Le Havre lors de la deuxième journée de Ligue 1 programmée le 24-25 août. En effet, la LFP a décidé de sanctionner l'ASSE suite à des incidents de fin de saison passée.