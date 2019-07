ASSE : Les investisseur américains déjà partis de St-Etienne ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Un an après la vraie fausse venue du groupe américain PEAK6 dans le capital de l'AS Saint-Etienne, les dirigeants des Verts avaient remis le couvert toujours avec des fonds venus de l'autre côté de l'Atlantique. Les deux co-présidents de l'ASSE avaient toutefois pris la peine de prévenir qu'ils n'avaient pas l'intention de lâcher les commandes du club stéphanois. A priori, on évoquait une officialisation de l'accord avec ces investisseurs lors de la courte tournée américaine que l'AS Saint-Etienne doit effectuer cet été dans le cadre de l'EA Ligue organisée par la LFP.

Mais ce dimanche, L'Equipe affirme que les candidats nord-américains ont probablement déjà tourné les talons, ou du moins ne seraient plus aussi chauds pour investir dans l'AS Saint-Etienne. « De source proche du dossier, ces mystérieux Américains, qui seraient déjà venus en toute discrétion assister à un match à Geoffroy-Guichard, ne sont plus partants à coup sûr dans l'aventure stéphanoise », explique Bernard Lions, qui précise que ce dossier n'a rien à voir avec la demande de Frédéric Paquet de quitter ses fonctions de directeur général de l'AS Saint-Etienne. Une requête que Bernard Caïazzo et Roland Romeyer n'ont pour l'instant pas encore validée, même si on les voit mal retenir de forcer l'ancien dirigeant du LOSC.