ASSE : Les dirigeants de l'ASSE attaqués par une légende pour Bamba !

La performance de Jonathan Bamba samedi contre l'AS Saint-Etienne a évidemment remis de l'huile sur le feu, le joueur du LOSC, pur produit du centre de formation des Verts, ayant rejoint le LOSC libre comme l'air, aucun accord n'ayant été trouvé avec les dirigeants stéphanois pour une prolongation de contrat. Et ce lundi, dans Le Progrès, Robert Herbin regrette la manière dont le dossier Jonathan Bamba a été traité par les dirigeants de l'ASSE.

Car pour le Sphinx, il est évident que le jeune lillois est une grosse pointure. « Quand on voit ce que fait Jonathan Bamba, cela doit être un petit peu gênant pour les dirigeants. Je me pose une question. Que s’est-il passé cet été avec lui ? Pourquoi n’est-il pas tombé d’accord avec le club ? Son départ constitue, en tout cas, une perte énorme, avoue, dans le quotidien régional, l'ancien entraîneur emblématique de l'AS Saint-Etienne. Déjà la saison dernière sous le maillot vert, on avait pu voir que c’était un joueur de qualité. J’avais perçu chez lui un potentiel intéressant et important. À chaque fois qu’il partait en dribble, au dernier moment, il savait ce qu’il fallait faire : soit continuer, soit donner le ballon à un partenaire. J’apprécie cette lucidité. Contre les Verts, samedi, je l’ai trouvé, en plus, très actif pour récupérer les ballons. Il a encore progressé depuis qu’il est à Lille. Il fait preuve de beaucoup d’audace dans le jeu, se montre efficace. »