ASSE ‍: Dall’Oglio menacé, Beye attend la place

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le début de saison pénible de Saint-Etienne pour son retour en Ligue 1 a logiquement fragilisé Olivier Dall’Oglio, qui pourrait payer au prix fort l’humiliation subie la semaine dernière sur la pelouse de Nice (8-0).

Dix-septième de Ligue 1, Saint-Etienne réalise un début de saison pour le moins laborieux. Avec trois points, les Verts sont déjà en difficulté et le match du week-end passé face à Nice a mis en lumière les carences de l’ASSE. Balayée 8-0 sur la pelouse de Nice, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio sait qu’elle va devoir batailler toute la saison pour espérer le maintien, en se battant face à des équipes comme Angers, Auxerre ou encore Montpellier. Dimanche à 17 heures, le coach des Verts jouera déjà gros sur la pelouse de Nantes.

ASSE : Un bon resto, et les Verts oublient le 8-0 https://t.co/5ZfNC7hEx5 — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2024

Une nouvelle défaite du club forézien pourrait sérieusement remettre en cause la crédibilité d’Olivier Dall’Oglio auprès des nouveaux propriétaires de l’ASSE. A en croire le site Live Foot, il ne fait aucun doute que l’ancien entraîneur de Montpellier et de Dijon est sérieusement menacé et que plusieurs options sont déjà étudiées par le board stéphanois afin de lui succéder. Parmi les cibles intéressantes, une se dégage particulièrement, celle menant à Habib Beye. Elu meilleur entraîneur de National avec le Red Star la saison dernière, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille est libre et a le profil pour plaire aux dirigeants de l’ASSE.

Beye, un choix risqué mais tentant pour l'ASSE ?

Le média appuie par ailleurs sur un élément important, à savoir l’agence qui défend les intérêts de Beye : Classico… qui gère également la carrière d’un certain Mathis Amougou, la pépite que Saint-Etienne rêve de prolonger afin de bâtir un projet autour de lui. Reste que Beye est un coach totalement inexpérimenté au plus haut niveau et qui n’a jamais entraîné au-dessus du National. En ce sens, ce choix serait « risqué » pour Saint-Etienne comme le soulève le média. Mais en crise de confiance et d’identité de jeu, le club forézien pourrait tenter cet immense pari. Dans tous les cas, Habib Beye se tient prêt et à n’en pas douter, le consultant de Canal+ ne refusera pas une offre d’un club mythique comme Saint-Etienne si elle se présente. Et cela même si les Verts sont actuellement dans une situation périlleuse.