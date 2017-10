ASSE : Les dernières révélations sur la venue d'un nouvel actionnaire !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo le savent, ils ne sont pas éternels, et un jour ou l'autre il faudra passer la main et céder l'AS Saint-Etienne à un nouveau propriétaire. Si les deux dirigeants de l'ASSE se sont donnés du temps en repoussant de 70 à 80 ans l'âge limite pour être aux commandes du directoire, Roland Romeyer ne cache pas qu'il oeuvre actuellement afin de trouver un investisseur. Et le président de l'AS Saint-Etienne de dévoiler son plan pour mener cette passation de pouvoir à bien.

« L’objectif est de procéder par étapes. Nous avons longuement étudié la question avec Bernard Caïazzo avec qui j’ai un pacte d’actionnaires. L’objectif est d’ouvrir la porte à un investisseur qui monte progressivement dans le capital jusqu’à prendre la possession du club. C’est une manière de pérenniser le club dans la durée. De manière douce car les changements de direction, de présidents, à commencer par Roger Rocher, sont toujours intervenus lorsque l’ASSE traversait des périodes difficiles. Notre volonté au contraire est de passer un jour le témoin au sein d’un club en bonne santé, qui sera en mesure de poursuivre sa progression. C’est capital pour sa pérennité (...) Il y aura un engagement de notre part afin qu’il puisse monter en puissance dans le capital sur une durée que nous aurons déterminée. Nous ne ferons pas n’importe quoi, nous n’ouvrirons pas les portes à n’importe qui. Nous n’avons pas d’urgence, tout sera clair. Nous avons confié le dossier à la banque Lazard. Dès que quelqu’un nous sollicite, nous le mettons en relation avec la banque. Il y a déjà eu pas mal de contacts, le plus récent remonte à lundi dernier », a confié, dans Le Progrès, Roland Romeyer, pas décidé à faire le combat de trop aux commandes de l’ASSE et surtout déterminé à laisser les Verts dans de bonnes mains pour l’avenir.