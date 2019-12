ASSE : Les 3 Suisses qui peuvent doper le mercato des Verts

Dans : ASSE.

Même si les finances stéphanoises ne permettent pas de faire des folies au marché hivernal des transferts. Du côté de l'ASSE on pourrait se tourner vers la Suisse pour faire des emplettes.

Claude Puel le sait bien, même si son équipe aurait bien besoin d’un peu de sang neuf au mercato, il ne pourra pas profiter d’une grosse enveloppe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ayant déjà lâché pas mal d’argent lors des précédents marchés des transferts pour l’ASSE, au point même de devoir recourir à un prêt bancaire pour financer tout cela. Mais cela n’empêche pas l’AS Saint-Etienne de rester tout de même à l’affût, car si les Verts arrivent à soulager un peu leur effectif, alors des achats seront possible.

Un mercato en Suisse et en National

Selon But! Saint-Etienne, la cellule recrutement du club forézien a énormément travaillé sur le championnat de Suisse, et notamment sur des jeunes internationaux Espoirs locaux. Le média spécialisé affirme notamment que Bastien Toma (milieu défensif de Sion), Jordan Lotomba (défenseur de Berne) et Andi Zequiri (attaquant de Lausanne) seraient suivis depuis plusieurs semaines par l’ASSE. Outres ces trois joueurs qui évoluent en Suisse, l'AS Saint-Etienne aurait également un oeil sur Saïd Arab, le jeune et très prometteur ailier algérien qui évolue actuellement sous les couleurs du Red Star.