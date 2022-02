ASSE : Le PSG n’est pas si fort, les Verts se lâchent

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Dans une bonne dynamique, l’AS Saint-Etienne se prépare à affronter le Paris Saint-Germain avec le plein de confiance. Et la certitude que l’exploit est désormais possible au Parc des Princes.

Le match contre Strasbourg (2-2) à peine terminé, Pascal Dupraz avait prévenu. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne veut pas de touristes sur le terrain du Paris Saint-Germain samedi soir. « Si on va au Parc pour échanger les maillots avec Messi, Neymar et Mbappé, je ne viens pas », lâchait le coach des Verts. Mais que le technicien se rassure, ses joueurs sont sur la même longueur d’onde. D’autant que la victoire du FC Nantes (3-1) contre les Parisiens le week-end dernier motive encore un peu plus les coéquipiers de Lucas Gourna-Douath.

« Comme si on préparait le match de Strasbourg »

« On va jouer une grande équipe qui a perdu contre Nantes. Ils ne sont pas imbattables, a souligné le jeune milieu. On va préparer ce match comme si on préparait celui de Strasbourg et on verra. » Bien sûr, l’adversaire sera d’un autre calibre. Il n’empêche que l’ancien capitaine Mahdi Camara croit l’exploit possible. « On est conscient que Paris est une équipe exceptionnelle, ils l'ont montré en Ligue des Champions, a reconnu le Stéphanois. On peut arriver à tout faire sur un match de Ligue 1. C'est possible de prendre les trois points. »

Une confiance également affichée par le recrue Sada Thoiub, persuadée que rien n’est impossible dans ce championnat. « C’est sûr que cette équipe du PSG a énormément de qualités. Ce sera une grosse affiche, il faudra faire une grosse performance. Tout peut arriver dans un match, c’est ce qui fait le charme du football. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre, a-t-il envisagé. Il faut y croire et nous, on y croit. Sinon, cela ne sert à rien. » Privés de Marco Verratti suspendu, les Parisiens auront affaire à une équipe sans complexe et totalement relancée dans la course au maintien.