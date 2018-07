ASSE : Le plan B des Verts dans le viseur de Toulouse

Dans : ASSE, Mercato, TFC.

C’est le jeu du mercato, les bonnes idées des uns peuvent faire le bonheur des autres, et les exemples ne manquent pas dans l’histoire du marché des transferts.

C’est ainsi que l’AS Saint-Etienne s’est laissé William Vainqueur sous le coude si jamais Yann M’Vila devait répondre à un appel du pied de la Premier League, comme un accord tacite avec les dirigeants l’y autorise. Le milieu de terrain français qui avait brillé à l’OM avant de s’enterrer en Turquie, serait favorable à un retour en Ligue 1.

Et cela pourrait ne pas être à Saint-Etienne. En effet, selon La Dépêche du Midi, Toulouse accélère dans son marché des transferts et travaille sur la piste de l’ancien marseillais afin de renforcer son milieu de terrain. Une piste loin d’être nouvelle puisque le TFC avait tenté de le faire venir l’hiver dernier, quand le joueur était en froid avec son club et pensait à résilier son contrat. Cela n’avait finalement pas abouti, mais cela pourrait n’être que partie remise.