ASSE : Le coup de pression d'Hamouma a marché

En fin de contrat en juin prochain du côté de l'AS Saint-Etienne, Romain Hamouma ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Ces derniers jours, ne voyant aucun signe de la part de sa direction, le joueur de 34 ans avait été contacté par Nice. Désireux de recruter un attaquant d'expérience pour encadrer ses jeunes, l'OGCN a donc coché le nom d'Hamouma. Sauf que ces dernières heures, l'ailier a enfin reçu la proposition attendue de la part de son club de coeur, où il joue depuis son arrivée de Caen en 2012.

C'est en tout cas ce qu'explique Mohamed TOUBACHE-TER. « Suite à son entretien, Romain Hamouma s'est vu proposer mercredi, une prolongation d'un an », avoue le spécialiste du mercato sur Twitter. Après avoir bouclé la saison avec Sainté, dimanche face à Dijon, Hamouma devra donc faire un choix important. Entre la stabilité chez les Verts et le nouveau défi chez les Aiglons, la décision sera sûrement difficile à prendre, mais au moins, l'auteur de six buts cette saison en L1 a l'embarras du choix, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques semaines...