ASSE : Adieu Sainté, bonjour Nice pour Hamouma ?

Dans : ASSE.

En fin de contrat de l'AS Saint-Étienne, Romain Hamouma pourrait rebondir loin de Geoffroy-Guichard. Un club a déjà l'attaquant de 34 ans sur ses tablettes.

Après neuf saisons passées à l’ASSE, Romain Hamouma va probablement changer de club durant cet été. Arrivé dans les dernières semaines de son engagement avec les Verts, l’attaquant qui s’était révélé sous le maillot de Caen avant de rejoindre le club du Forez n’a toujours reçu aucune proposition de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Interrogé sur le cas des joueurs dans cette situation, Claude Puel avait indiqué que des rendez-vous étaient programmés cette semaine avec les représentants de Romain Hamouma, mais aussi Kevin Monnet-Paquet et Mathieu Debuchy. Cependant, dans l’obligation de réduire ses dépenses salariales, l’AS Saint-Étienne ne peut continuer à s’aligner sur ce qu’elle pouvait verser à ses joueurs il y a encore quelques saisons. Et la possibilité de voir Hamouma prolonger chez les Verts paraît très faible.

Nice désire Romain Hamouma !!



Les échanges sont plutôt positifs.

S’il quitte l’ASSE, ce qui est l’hypothèse la plus probable, l’attaquant stéphanois aurait déjà une offre très sérieuse. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’OGC Nice s’est déjà positionné sur le cas de Romain Hamouma. « Nice désire Romain Hamouma !! Les échanges sont plutôt positifs. Nice aimerait bénéficier de son expérience pour encadrer la jeunesse niçoise ! », explique le spécialiste du marché des transferts et notamment lorsqu’il s’agit de l’AS Saint-Étienne. Très ambitieux avec la venue d'Ineos, le Gym veut réussir à associer ses meilleurs jeunes avec des joueurs capables d'apporter un peu de poids dans le vestiaire et sur les terrains de Ligue 1. Le profil parfait de Romain Hamouma, qui en plus est un joueur de devoir et qui n'est pas du genre à vouloir tirer la couverture à lui.