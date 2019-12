ASSE : Le coup de force du mercato, Arsenal y pense

Dans : ASSE.

Arsenal continue de chuter au classement, et cela pourrait avoir des grandes conséquences pour les Verts. Déjà vendu, William Saliba pourrait rejoindre Londres plus tôt que prévu.

Prêter c’est prêter, et reprendre c’est voler. Sauf en cas d'accord... En grande difficulté en défense, comme cela a pu se voir lors du dernier match face à Chelsea, Arsenal rêve de récupérer plus tôt que prévu William Saliba. Le défenseur central a été acheté pour 30 ME par le club londonien l’été dernier, mais l’ASSE n’a donné son accord qu’à condition que le jeune stéphanois reste une saison de plus en prêt, ce qui a été accordé. Même si Saliba enchaine les pépins physiques, Arsenal est désespéré à ce niveau et va concrètement passer à l’attaque dans les premiers jours de janvier pour récupérer son futur axial, annonce The Mirror.

Pour le moment, ce voeu est totalement pieu, puisque rien n’oblige les Verts à casser ce contrat inscrit dans le marbre. Reste à savoir ce qu’Arsenal peut bien proposer pour faire accélérer la venue de Saliba, alors que le nouveau manager Mikel Arteta pousse très fortement pour la venue d’au moins un joueur dans ce secteur de jeu. Il faut dire que Mustafi est particulièrement dans le viseur après sa prestation catastrophique face à Chelsea, ce qui symbolise une défense des Gunners en grande difficulté cette saison. Une compensation financière supplémentaire pourrait-elle faire craquer les dirigeants de l’ASSE ? A l’heure où le jeune Wesley Fofana s’est imposé à ce poste du haut de ses 19 ans, le club du Forez écoutera certainement ce qu’Arsenal peut lui proposer, même si la tendance n’est clairement pas à affaiblir l’équipe avec le départ de Saliba, qui est déjà considéré comme un cadre en vue de la deuxième partie de saison.