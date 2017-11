ASSE : Le clash qui a ouvert la porte à Jean-Louis Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1.

Une semaine après la nomination de Julien Sablé en tant qu’entraîneur, l’AS Saint-Etienne a annoncé l’arrivée de Jean-Louis Gasset à ses côtés mercredi.

Si la hiérarchie entre les deux techniciens est encore floue, on devine que l’ancien bras droit de Laurent Blanc débarque aussi pour son BEPF, le diplôme d’entraîneur obligatoire pour travailler en Ligue 1, et que Sablé ne possède pas. Mais la signature de Gasset n’aurait pas été possible sans un clash quelques heures plus tôt. Attiré en juillet dernier pour épauler Oscar Garcia, Alain Ravera a conservé son poste après le départ de l’Espagnol. Mais pas pour très longtemps, raconte L’Equipe.

En effet, le coach adjoint n’a pas accepté un ultimatum du co-président Roland Romeyer qui imposait au duo Sablé-Ravera un minimum de huit points sur les six derniers matchs jusqu’à la trêve hivernale. Remonté, le technicien de 52 ans, qui a reçu une offre de Lens, a refusé l’idée de se faire éjecter. L’occasion idéale pour Romeyer qui l’a licencié mercredi matin, sachant qu’il discutait avec Gasset depuis deux jours.