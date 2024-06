ASSE ‍: Le budget du mercato dévoilé, c'est la douche froide

Dans : ASSE.

Par Adrien Barbet

Après deux saisons passées en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a réussi à valider son ticket pour revenir dans l'élite du football français. Afin de s'y installer, le club du Forez va bénéficier d'un budget très réduit.

En l'espace de quelques jours, Saint-Étienne a balayé tous les doutes. Le club entraîné par Olivier Dall’Oglio a validé sa montée en Ligue 1 en battant le FC Metz en barrage puis dans la foulée, a été racheté par Kilmer Group. Deux nouvelles qui ont fait le bonheur des supporters stéphanois. Si l'euphorie est logique, il faut désormais réfléchir à l'avenir car l'ASSE va devoir impérativement éviter une descente express. Les Verts doivent s'installer durablement en Ligue 1, et pourquoi pas retrouver progressivement le haut du tableau et la Coupe d'Europe. Mais avant de penser à cela, le mercato estival va être décisif. Sur le plateau de la chaîne l'Équipe, Loïc Tanzi a révélé le petit budget dont dispose l'ASSE pour investir sur le marché des transferts cet été avec les postes ciblés par les nouveaux dirigeants, notamment Ivan Gazidis, le nouveau président.

Un attaquant et un milieu pour 10 ME, le défi de l'ASSE

💚 Ivan Gazidis, nouveau président de l’ASSE ! pic.twitter.com/TGbPszPBbu — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 3, 2024

« La priorité, c’est un numéro neuf. Et un milieu de terrain défensif athlétique. Je crois savoir que le budget total serait autour de 10 millions d'euros, hors vente. Avec la moitié pour l’attaquant » a expliqué le journaliste sportif. Saint-Étienne pourrait tenter de s'offrir définitivement les services d'Irvin Cardona, artisan majeur de la promotion en Ligue 1 et attaquant très adulé par les fans et le coach. Mais le joueur de 26 ans, prêté 6 mois la saison passée, est de retour au FC Augsbourg, qui s'est maintenu en Bundesliga malgré une fin de saison catastrophique. Reste à savoir si Saint-Étienne va réussir à convaincre le club allemand de libérer Cardona pour 5 millions d'euros. Ensuite, l'ASSE devra également se pencher sur un milieu de terrain pour cadenasser l'entrejeu des Verts.