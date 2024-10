ASSE ‍: Larsonneur a trouvé un bon avocat pour se défendre

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Gautier Larsonneur connaît un début de saison difficile sur le plan individuel. Avec 24 buts encaissés en neuf journées, le gardien de l’ASSE est en difficulté, mais a été défendu par son entraîneur après la défaite à Angers.

Le début de saison délicat de l’AS Saint-Etienne s’est poursuivi ce week-end. Les Verts ont fini par s’incliner au Stade-Raymond Kopa face à Angers (4-2). Au final, le club du Forez a encaissé quatre nouveaux buts, ce qui porte à vingt-quatre le nombre de réalisations concédées par la défense stéphanoise depuis le coup d’envoi de la saison. Une statistique difficile à accepter pour Gautier Larsonneur, dernier rempart de l’ASSE : « On ne s’attendait pas à finir meilleure défense en Ligue 1, c’est factuel, on est une petite équipe de Ligue 1. Maintenant, on doit faire beaucoup mieux parce qu’on prend trop de buts, c’est une certitude. On doit faire beaucoup mieux, être plus hermétique parce que si on veut espérer quelque chose, on ne peut pas prendre deux ou trois buts ou plus par match. Aujourd’hui, c’est un collectif qui trinque quand tu n’as pas de résultat et le gardien quand tu es la pire défense. C’est à nous d’assumer et de faire mieux », a-t-il expliqué en zone mixte après la défaite à Angers.

Larsonneur défendu par son entraîneur

🚨 Olivier Dall'Oglio donne son avis sur les performances de Gauthier Larsonneur cette saison.🎙️



🗣️“On ne fait pas beaucoup de cadeaux à notre gardien de but. Je me mets à la place de Gautier Larsonneur. Ce n’est pas simple ce qu’on lui demande. On le laisse un peu à l’abandon.“… pic.twitter.com/8taoMlXCKg — TRIBUNE STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) October 26, 2024

En revanche, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur des Verts, a tenu à défendre le bilan de son gardien : « Pour le moment, je dirais surtout qu'on ne lui fait pas vraiment de cadeaux. Il prend des penaltys, des frappes à cinq mètres de lui, c'est forcément compliqué pour lui en ce moment. Je me mets à sa place aussi. Il a su faire des arrêts quand il fallait, ce n'est pas simple pour lui, on le laisse un peu à l'abandon je trouve», a-t-il affirmé quelques instants après perdu contre le SCO. Le match qui illustre la faillite défensive des Stéphanois a été l’humiliation à Nice (8-0) le 20 septembre, un match où Larsonneur a fait ce qu’il a pu pour empêcher son équipe de couler. Les Verts doivent néanmoins relever la tête. La réception de Strasbourg samedi prochain doit servir de préparation avant le retour du derby le plus attendu de France sur la pelouse de l’OL le dimanche 10 novembre avant la prochaine trêve internationale.