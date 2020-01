ASSE : La remontada de Saint-Etienne, il y croit !

Dans : ASSE.

Laborieusement qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France grâce à un succès étriqué obtenu face au Paris FC, Saint-Etienne doit désormais se reconcentrer sur le championnat.

Et pour cause, les Verts accusent un énorme retard sur les premières places. Battu par le FC Nantes le week-end dernier dans un Geoffroy-Guichard à huis clos, Saint-Etienne est quinzième de Ligue 1. Il va être délicat pour les Verts d’effectuer une remontada et de revenir dans les positions européennes mais en interne, on y croit. C’est tout du moins le message lancé par Wahbi Khazri après la qualification stéphanoise contre le Paris FC.

« Je me sens de mieux en mieux. C'est vrai que j'ai été écarté des terrains durant deux mois à cause de ma fracture. J'essaie de bien travailler aux entraînements, de donner le maximum pour l'équipe. Je suis content de ma performance. Mais je suis capable de faire encore plus et d'aider l'équipe au maximum à remonter au classement en championnat. On a un groupe de qualité, des joueurs d'expériences, des jeunes qui poussent et qui travaillent bien aussi. On est capables de remonter vite au classement et de jouer les places que l'on doit jouer » a commenté l’international tunisien, longtemps blessé au cours de la première partie de saison et qui devra retrouver son meilleur niveau afin d’aider l’équipe de Claude Puel à remonter au classement de Ligue 1.