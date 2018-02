ASSE : La première colère du nouveau boss de l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Installé aux commandes de l'AS Sait-Etienne durant la trêve hivernale, Frédéric Paquet a de nombreux dossiers à gérer et pas uniquement sportif. Car si le nouveau directeur général de l'ASSE semble avoir réussi à mener à bien le mercato demandé par Jean-Louis Gasset afin d'éviter le pire pour les Verts, il sait qu'il y a aussi du boulot dans les coulisses, notamment le très important contrat qui lie l'AS Saint-Etienne à Saint-Etienne Métropole, propriétaire du Chaudron.

Ce mercredi, dans Le Progrès, Frédéric Paquet évoque ce dossier et le DG de l'ASSE avoue que l'attitude des élus commence à sérieusement dépasser les bornes, essentiellement en raison d'un appétit financier trop élevé. « Roland Romeyer mène ce dossier. C’est en cours. Je viens d’arriver, cela me paraît un peu compliqué. On a fait différentes propositions qui ont été refusées. On essaie d’être constructif mais il y a des choses que l’on ne peut pas accepter parce que cela nous tuerait financièrement. On discute toujours, on a renvoyé des propositions, prévient Frédéric Paquet, qui attend des élus stéphanois qu’ils fassent des efforts et qu’une solution soit rapidement trouvée afin de ne plus traîner cette histoire comme un boulet. On n’a pas encore trouvé d’accord mais peut-être que cela peut se débloquer rapidement. On attend que Saint-Etienne Métropole se positionne et soit dans une optique, comme elle l’a annoncé, d’aider le club à se développer. »

Du côté de l'AS Saint-Etienne, on n'a jamais caché son désir de devenir propriétaire de Geoffroy-Guichard, ce que les élus refusent fermement pour l'instant.