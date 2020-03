ASSE : La Ligue 1 suspendue, on dit merci Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

En raison de l’épidémie du coronavirus, l’interruption de la saison de Ligue 1 s’imposait. Une mesure prise sur les conseils de l’AS Saint-Etienne.

Personne ne conteste la décision de la Ligue de Football Professionnel. Suite à sa réunion vendredi matin, l’instance a officialisé la suspension des deux championnats professionnels jusqu’à l’ordre. Une annonce que l’on sentait venir alors que les rencontres devaient se jouer à huis clos, dans des conditions inacceptables pour l’AS Saint-Etienne. En effet, le club co-dirigé par Bernard Caïazzo a incité les autres formations à tout arrêter.

« C'est l'AS Saint-Etienne qui a pris l'initiative d'appeler la plupart des clubs de Ligue 1 en disant que nous étions dans une situation extrêmement difficile, a raconté le président du conseil de surveillance des Verts sur Activ Radio. Jouer à huis clos sans supporter, c'était aussi faire prendre des risques aux joueurs, il y a également toutes les personnes autour d'un match. Vu ce qui se passait dans les autres sports, dans les autres pays, la raison faisait que l'on devait suspendre le championnat et ne pas jouer. »

« Tout le monde s’est rallié à l’ASSE »

« Nous avons décidé d'attendre l'allocution du Président de la République. A la suite de cette allocution, bien évidemment, tout le monde s'est rallié à l'ASSE et à certains clubs ayant pris cette initiative, a ajouté le dirigeant. Aussi bien le président de la FFF, de la Ligue, tout le monde a été responsable. Ce n'est pas qu'une question de sport, c'est une question de responsabilité sociale. On est en plein milieu d'une crise, ce que l'on espère c'est que ça dur le moins longtemps possible. » Avec ou sans l’initiative de l'ASSE, tous les principaux championnats européens ont pris la même décision.