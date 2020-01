ASSE : L’opération dégraissage a la mode USA continue !

Dans : ASSE.

Comme dans la majorité des clubs de Ligue 1, le mercato hivernal est très calme du côté de Saint-Etienne, où un seul transfert a été officialisé.

Il s’agit du départ de Robert Beric, transféré à Chicago en échange d’un chèque de 2 ME. Pour le reste, il ne se passe pas grand-chose dans le Forez, où Loïs Diony (Anderlecht), Harold Moukoudi (Championship) ou encore Wesley Fofana (Everton, Milan AC) sont parfois cités sur le départ, sans que cela ne semble pour l’heure très avancé. En revanche, selon les informations de Goal, un indésirable serait proche de faire ses valises dans la dernière ligne droite du mercato. Et c’est une surprise…

En effet, Léo Lacroix aurait enfin trouvé une porte de sortie. Inutilisé par Claude Puel depuis la venue du technicien français en octobre 2019, le défenseur de 27 ans figure dans les viseurs de Kansas City, qui a d’ores et déjà transmis une offre jugée comme très intéressante à Léo Lacroix. Du côté de l’ASSE, il est bien évident que l’on ne se montrera pas gourmand pour un joueur ayant constamment déçu à Saint-Etienne, et qui sort d’une saison très pénible en D2 allemande du côté d’Hambourg. Reste maintenant à voir s’il s’agit d’une offre de transfert ou de prêt mais à Saint-Etienne, on va se mettre à parler anglais et à remercier les clubs de MLS, qui s’occupent de récupérer les indésirables en période de mercato…