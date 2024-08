ASSE ‍: Kilmer Sports tente tout pour sauver les Verts

Dans : ASSE.

Par Adrien Guyot

Après un début de saison délicat en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne doit plus que jamais accélérer sur son mercato et de nouvelles recrues sont attendues d’ici la semaine prochaine. La société propriétaire des Verts est d’ailleurs sur le point de battre un record sur le mercato dans l’histoire du club du Forez.

De retour dans l’élite du football français après deux ans de purgatoire, l’AS Saint-Etienne rêvait sûrement d’une meilleure entame de Championnat. Après une courte défaite à Monaco (1-0) malgré une performance encourageante, les Verts ont chuté à domicile contre Le Havre (0-2) et n'ont pas encore inscrit le moindre but et point depuis l’ouverture de la saison. Bien évidemment, rien n’est encore joué et l’ASSE peut encore se refaire, mais ces premiers résultats démontrent que le mercato n’est pas terminé et que le groupe d’Olivier Dall’Oglio doit encore se renforcer dans les prochains jours. Cela tombe bien, l'Équipe affirme qu’au moins deux recrues doivent signer d’ici la clôture du marché des transferts en fin de semaine prochaine, à savoir un attaquant et un milieu défensif. Ce sera au nouveau propriétaire du club, Kilmer Sports, de combler ces manques.

Kilmer Sports déjà prêt à battre un record à Saint-Etienne !

90e+6 : ⏹️ Les Verts s’inclinent à l’occasion de ce deuxième rendez-vous de la saison. Prochaine échéance : sur la pelouse de Brest, samedi prochain (17h).



💚 0-2 🔵 #ASSEHAC pic.twitter.com/aAcfQjjvcM — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 24, 2024

Depuis le début du mercato, l’ASSE a déjà dépensé 13 millions d’euros et ce n’est pas fini puisque d’autres joueurs sont attendus très prochainement. Malgré les signatures libres de Yunis Abdelhamid et Brice Maubleu, les Verts ont vu le dossier menant à l’ailier suédois Sebastian Nanasi leur filer sous le nez puisqu’il a signé à Strasbourg. Néanmoins, avec l’argent déjà déboursé cet été et les futurs investissements d’ici la fin août (sans compter les prolongations de Moueffek et Nadé), Saint-Etienne va enregistrer sa campagne de recrutement la plus chère de son histoire, dès l’arrivée du groupe canadien à sa tête. Un effectif rodé et complet ne sera pas de trop pour permettre aux pensionnaires du Stade Geoffroy-Guichard de se pérenniser sur le moyen-terme dans l’élite du football français.