ASSE : L'ASSE proche de s'offrir un attaquant de l'Inter !

Dans : ASSE, Mercato, Serie A.

En quête d'un renfort offensif d'ici la fin du mercato, l'AS Saint-Etienne semble avoir trouvé son bonheur en Italie et plus précisément à l'Inter. Alors que des rumeurs faisaient de Clinton Njie le possible attaquant supplémentaire de l'ASSE, ce que dément ce jeudi Le Progrès, le quotidien régional annonce que depuis 24 heures les dirigeants stéphanois bossent sur le cas de Yann Karamoh, le joueur formé à Caen et qui l'été dernier a rejoint le club milanais, alors que son nom avait déjà circulé du côté de Geoffroy-Guichard.

Cependant, si les deux clubs semblent proches d'un accord contractuel, sous forme d'un prêt d'un an sans option d'achat, il reste à convaincre Yann Karamoh. L'attaquant de 20 ans doit faire son choix ce jeudi, mais l'optimisme semble grand du côté de l'AS Saint-Etienne, où on est convaincu du talent d'un joueur qui a joué 16 matches la saison passée en Série A. Avec le prêt de Yann Karamoh, l'ASSE en aura fini avec un mercato plutôt spectaculaire et qui devrait permettre aux Verts de vivre une belle saison.