ASSE : Khazri fait du mal à Saint-Etienne, et il le sait !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Deux semaines après avoir promis lors du Canal Football Club qu'il voulait changer de comportement sur les terrains de Ligue 1, Wahbi Khazri a démontré dimanche lors du match ASSE-Lille qui tout cela n'était hélas qu'un voeu pieux. En toute fin de rencontre, l'attaquant international tunisien est venu dire à Mikael Lesage, arbitre de cette rencontre, sa façon de penser, ce qui lui a valu le droit de rejoindre les vestiaires quelques minutes avec ses coéquipiers. Expulsé, et donc suspendu au moins pour le prochain match de l'AS Saint-Etienne, samedi à Caen, Wahbi Khazri ne s'est pas caché après le match.

Et l'attaquant des Verts a plaidé coupable. « «Après ma faute sur Rémy, j’ai eu un comportement un peu agressif envers l’arbitre, sans avoir un mot irrespectueux. J’ai juste dit que c’était ma première faute, je n’aurais peut-être pas dû aller vers lui comme ça. Je suis allé m’excuser auprès de M. Lesage au coup de sifflet final. On a parlé, il m’a compris, je l’ai compris, pas de souci. Le seul fautif, sur le coup, c’est moi. Des fois, j’ai des comportements qui sortent un peu de l’ordinaire », a reconnu Wahbi Khazri, qui pourrait cependant prendre une suspension plus lourde que le seul match automatique suite à son expulsion. Car son placard à cartons commence à déborder.