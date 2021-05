ASSE : Jessy Moulin, du Chaudron aux USA ?

Dans : ASSE.

Pas certain de poursuivre à l'ASSE, Jessy Moulin est surveillé par un club de MLS. À un an de la fin de son contrat, le gardien pourrait quitter le Forez.

L'ASSE a connu une saison 2020/2021 très mouvementée. Résultats en demi-teinte, vente du club envisagée, difficultés financières... L'année n'a pas été de tout repos pour les Verts. Aujourd'hui assuré du maintien en Ligue 1, les Stéphanois s'apprêtent maintenant à vivre une intersaison agitée. Au cours de la saison, de nombreux jeunes joueurs de sont révélés, et représentent aujourd'hui l'avenir du club. À l'inverse, plusieurs éléments expérimentés dont le contrat arrive bientôt à son terme se verront indiquer la sortie. Parmi eux, Mathieu Debuchy, Kevin Monnet-Paquet et probablement Romain Hamouma. Une situation que certains trouvent parfois injustes, comme l'ancien stéphanois Benjamin Corgnet, qui estime que son ex-coéquipier mérite une offre de prolongation. Jessy Moulin, gardien numéro 1 titillé par l'éclosion express du jeune Etienne Green, arrive en fin de contrat en juin 2022, et son avenir soulève également beaucoup d'interrogations.

Le rêve américain pour Moulin ?

En février dernier, le gardien stéphanois n'avait pas caché son attirance pour la MLS lors d'un entretien pour France Bleu. « Ça me fait rêver, la MLS c’est le rêve américain ! Ça commence à être un championnat incroyable. Après ça reste un rêve, on verra mais Saint-Étienne c’est quand même ma ville et mes couleurs » expliquait alors le gardien de l'ASSE. Plusieurs mois plus tard, il se pourrait que l'appel de phare ait parfaitement été reçu de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, Le site ButFootballClub affirme qu'un club américain est venu aux renseignements concernant la situation du joueur de 35 ans. Si le nom du club en question n'a pour l'heure pas filtré, on imagine que le projet séduira Jessy Moulin. En cas de départ du numéro 1, c'est Etienne Green, véritable révélation de la saison à Saint-Etienne qui en profiterait pour s'imposer comme le gardien titulaire.