ASSE : Surprise, Landreau fait saliver Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille du match ASSE-Metz, Ghislain Printant a confirmé qu’il n’avait pas d’ultimatum et que son président Roland Romeyer ne lui avait pas demandé de quitter ses fonctions. Dans les faits, la course à la succession de l’ancien coach de Bastia anime les coulisses du club forézien. Et si les noms de Kombouaré, Puel, Gourvennec ou encore Gasset ont récemment circulé, un profil bien différent plairait aux décideurs stéphanois, en interne.

Selon les informations de France Football, la direction de l’AS Saint-Etienne a coché le nom de Mickaël Landreau, sans club depuis son départ de Lorient, où il a entraîné durant deux ans. « Roland Romeyer aurait pris des informations sur cette option, sans aller plus loin pour le moment » indique le média, qui précise par ailleurs que Jean-Louis Gasset n’est pas du tout emballé par l’idée de retravailler avec son ancien employeur Roland Romeyer. La piste Mickaël Landreau pourrait donc rapidement prendre de l’épaisseur…