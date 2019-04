ASSE : Invaincus et européens ? Les Verts prêts pour ce défi XXL !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Les journées de championnat passent et l'AS Saint-Etienne maintient un rythme d'enfer lancée aux trousses de l'Olympique Lyonnais et donc du podium. Pourtant l'ASSE avait un sacré challenge en se déplaçant à Reims, formation en forme de cette deuxième partie de saison. Mais les Verts se sont tirés sans dégât de ce déplacement à Auguste-Delaune, et ils sont toujours dans le rétroviseur de l'OL et devant l'OM alors qu'il ne reste plus que cinq matchs de Ligue 1 à jouer.

Pour Yann M'Vila, il est désormais temps d'assumer et d'afficher de belles ambitions pour l'AS Saint-Etienne d'ici la fin du championnat. « Je pense que c’est l’une de nos meilleures premières mi-temps de la saison à l’extérieur. Il va falloir s’appuyer là-dessus jusqu’à la fin de saison et pourquoi pas de se lancer un petit challenge de rester invaincu. On a eu un petit peu de chance mais il faut la provoquer (...) On n’a pas d’objectif précis mais si on peut gratter quelque chose, on ne va pas se gêner. On a aussi des ambitions mais on n’a pas de pression particulière », s'est réjoui, dans Le Progrès, l'expérimenté joueur de l'AS Saint-Etienne, qui vise donc 15 points sur 15, tout en attendant un éventuel faux-pas de l'OL et de l'OM. Les Verts affichent désormais clairement la couleur...