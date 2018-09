ASSE : Intouchable, il ne fera pas le combat de trop

Dans : ASSE, Ligue 1.

Des joueurs arrivent, d’autres partent… Mais Loïc Perrin, lui, reste fidèle au poste à l’AS Saint-Etienne.

Le défenseur central vient d’entamer une nouvelle saison en tant que titulaire indiscutable des Verts. Mais à 33 ans, le Stéphanois le sait, la fin de sa carrière approche. Perrin prend donc le temps de savourer même s’il n’a pris aucune décision quant à sa future retraite. « Quand on arrive sur la fin, cela passe de plus en plus vite. Il faut encore plus en profiter, a confié le capitaine de l’ASSE au Progrès. Dans une saison, il y a toujours un petit peu d’usure à certains moments. C’est comme dans tous les métiers, c’est comme pour tout le monde je pense. » Pas de quoi envisager une reconversion pour le moment.

« C’est dur de se projeter. Il me reste deux ans de contrat. Tant que physiquement ça ira, tant que je sentirai que je suis au niveau et que je prends du plaisir, je continuerai. Je ne peux pas dire aujourd’hui que je vais m’arrêter là ou là. On verra au coup par coup, année par année. On a la chance de faire un métier extraordinaire, autant en profiter le plus possible. On ressent des émotions qu’on ne peut pas avoir dans d’autres métiers, a répondu le défenseur, qui tient quand même à s’arrêter au bon moment. Après forcément, il ne faut pas faire l’année de trop. Mais, pour l’instant, je n’en suis pas encore là. » Ses meilleures années sont derrière lui, mais Perrin peut encore rendre de bons services à son club formateur.