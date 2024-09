ASSE ‍: Il tire déjà le signal d'alarme

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Avec trois défaites en trois matchs, l'AS Saint-Etienne a raté son retour en Ligue 1. Même s'il n'y a pas encore péril en la demeure, la trêve internationale va permettre aux Verts de se remettre dans le bon sens. Sinon, cela pourrait mal tourner.

Arrivée plutôt confiante à Brest samedi après-midi, l'équipe stéphanoise a pris une claque monumentale (4-0) face aux Bretons. Plus que le score déjà lourd, c'est surtout le niveau de jeu des Verts qui a de quoi inquiéter, d'autant que le mercato est terminé et que l'effectif mis à la disposition d'Olivier Dall'Oglio ne sera pas retouché avant janvier prochain. Pour l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, si l'heure n'est pas à la panique, il est tout de même clair que ses joueurs doivent désormais passer à un niveau supérieur et s'adapter à la Ligue 1 sous peine de vivre une saison très délicate. Avec une pause internationale de deux semaines, l'ASSE doit se redresser, d'autant que la réception de Lille lors de la quatrième journée de Championnat ne sera pas une partie de plaisir. Alors, Olivier Dall'Oglio a haussé poliment le ton.

A l'ASSE on est inquiet, mais sans paniquer

Pour l'entraîneur stéphanois, il n'y a plus de temps à perdre du côté de Geoffroy-Guichard. « On n’a pas spécialement gardé toute l’ossature de l’année dernière. Généralement les équipes qui montent surfent là-dessus et ça retombe un peu après, mais nous on n'a pas ça. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés qui ne sont pas compétitifs, qui ne sont pas à leur niveau ou à celui de la Ligue 1 pour l’instant. Il faudra de la rébellion, être plus fort dans les duels, quand on regardera les statistiques on verra qu’on en n'a pas beaucoup gagné, des duels (...) Je suis inquiet, oui, mais il ne faut pas rentrer dans la sinistrose, on sera en difficulté sur certains matchs mais il faut bosser. Les joueurs peuvent aller chercher plus que ce qu’ils donnent actuellement, parce que ce n’est pas assez. Il faut démontrer une force mentale plus solide. Ils peuvent donner plus que ce qu’ils n’ont. Un joueur peut toujours faire plus, si ce n’est pas sur la technique ça doit être sur l’engagement. Il faut être plus vicieux, gagner en vision de jeu, il faut qu’on avance, on n’a pas le choix. C’est plus sur l’expérimentation de la Ligue 1 qu’il va falloir aller vite. Il faut vite apprendre. Il faut qu’on fasse tout en accéléré pour arriver à un certain niveau, je compte sur ceux qui viennent d’arriver parce qu'ils doivent nous amener quelque chose », prévient Ollivier Dall'Oglio, conscient que dans ce genre de situation, l'entraîneur est le premier fusible à sauter.