ASSE : Herbin ne digère pas cette grosse erreur de l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Vendredi en ouverture de la 11e journée, Saint-Etienne n’a ramené qu’un match nul de Nîmes (1-1).

Pourtant, les hommes de Jean-Louis Gasset avaient idéalement débuté la rencontre, en prenant l’avantage dès les premières secondes grâce à un but signé Rémy Cabella. Malheureusement pour les Verts, un relâchement s'est fait ressentir après ce but et Nîmes a arraché l’égalisation. Une erreur de gestion selon Robert Herbin, lequel ne comprend pas que les partenaires de Wahbi Khazri n’aient pas davantage accéléré pour tenter de faire le break.

« Je note qu'on s'est relâché après avoir marqué. Ce n'est pas comme cela que je conçois le déroulement d'une rencontre. A mon époque, à chaque fois qu'on prenait l'avantage, l'objectif c'était surtout de marquer un deuxième but pour être tranquille. Les Verts ont eu plus de mal en seconde période, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Heureusement, ils finissent toujours par se remobiliser en fin de match. Ils ont d'ailleurs eu une belle occasion. S'ils ont flanché à un moment donné, c'est aussi parce que les nîmois ont exercé un bon pressing. Cela surprend l'adversaire » a expliqué l’ancienne légende de l’ASSE dans les colonnes du Progrès. Il faudra modifier cela dès mercredi avec un nouveau match à Nîmes… mais cette fois en Coupe de la Ligue.