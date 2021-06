ASSE : Hamouma absent à la reprise, la raison expliquée

Dans : ASSE.

Sous contrat avec l’AS Saint-Etienne jusqu’à ce mercredi inclus, Romain Hamouma était pourtant absent à la reprise de l’entraînement lundi. Rien de surprenant lorsque l’on apprend que les discussions pour une prolongation de l’attaquant sont au point mort.

Comme d’autres pensionnaires de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a repris l’entraînement ce lundi. L’occasion pour l’entraîneur Claude Puel de constater la diminution de son effectif privé de Mathieu Debuchy et de Kévin Monnet-Paquet, non conservés à la fin de leur contrat. Mais l’absence la plus remarquée concerne Romain Hamouma. L’attaquant de 34 ans arrive lui aussi au terme de son bail. Sauf que contrairement à ses deux ex-coéquipiers cités, l’ancien joueur du Stade Malherbe Caen discute d’une prolongation de contrat avec ses dirigeants.

Alors pourquoi Romain Hamouma a-t-il préféré ne pas se présenter à la reprise ? Tout simplement parce que les négociations avec la direction n’avancent absolument pas. Comme annoncé par l’entraîneur Claude Puel en fin de saison, l’AS Saint-Etienne comptait faire une proposition à son attaquant. Mais depuis, seule une offre orale du co-président Roland Romeyer a été transmise par téléphone aux agents du Stéphanois. Et visiblement, les conditions de cette offre, à savoir une année supplémentaire avec la possibilité de conserver le même salaire, ne conviennent pas à Romain Hamouma.

Hamouma convoité en L1

C’est pourquoi le quotidien régional Le Progrès indique que les deux parties campent sur leurs positions et que les discussions sont au point mort. Une situation décevante pour l’attaquant auteur de six buts et d’une passe décisive en Ligue 1 cette saison. A tel point que le joueur, contrairement à son entourage qui attend le passage du club devant la DNCG, ne croirait plus à l’hypothèse d’une prolongation étant donné le silence de Claude Puel. Ce même coach qui l’avait pourtant encensé le mois dernier. Après neufs ans passés chez les Verts, Romain Hamouma s’attendait à une autre fin, lui qui devra étudier les approches de Nice, Lorient et de clubs étrangers.