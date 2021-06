ASSE : Debuchy dégoûté par ce rendez-vous à l’arrache

Dans : ASSE.

Arrière droit exemplaire de l’AS Saint-Etienne, Mathieu Debuchy a très rapidement été adopté par les supporters des Verts.

Sa faculté à aller au combat et à entretenir l’animation de son couloir droit, mais aussi ses quelques buts précieux, en ont fait un élément important de Claude Puel. Dans un effectif essentiellement composé de très jeunes joueurs, son apport a été crucial, surtout dans la situation délicate de l’ASSE ces derniers mois. Malgré cela, l’ancien lillois s’est vu indiquer la sortie à l’issue de son contrat, ce qu’il a appris très tardivement. Dans les colonnes du Progrès, Mathieu Debuchy a expliqué qu’il n’avait apprécié ni la teneur des discussions, ni la façon de faire.

« La dernière semaine, j’ai reçu un message qui me disait que j’avais rendez-vous avec le président Romeyer, Jean-François Soucasse et le coach. Le lendemain, ils m’ont annoncé qu’ils n’avaient plus besoin de mes services. Lors de la réunion, j’ai dit au coach que j’étais déçu de la façon de faire et que j’aurais aimé savoir plus tôt. Même s’il m’avait annoncé que je n’étais pas conservé, cela n’aurait rien changé et j’aurais tout donné jusqu’au dernier match. Claude Puel m’a expliqué qu’il avait longtemps hésité, c’est pour cela que ça s’est fait la dernière semaine. Je pense que j’aurais aimé continuer l’aventure et pourquoi pas finir ma carrière ici même si tout n’a pas été simple cette année, sur le terrain et en dehors », a livré un Mathieu Debuchy qui se voyait bien accompagner la nouvelle génération verte encore une saison ou deux. Les dirigeants stéphanois ne l’ont pas entendu de cette oreille, et ils vont désormais devoir se trouver un autre guerrier en défense pour prendre la suite de l’international français.