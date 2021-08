ASSE : Sainté tente un énorme coup en Pologne

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Toujours à la recherche de ses premières recrues du mercato d’été, l’AS Saint-Etienne creuse une nouvelle piste dans le championnat polonais.

Claude Puel ne cache pas son impatience. Même s’il sait que son club n’a pas d’argent pour recruter pendant ce marché des transferts, l’entraîneur des Verts a quand même hâte que son groupe s'élargisse un peu pour cette saison 2021-2022. Pour cela, Puel réclame notamment un avant-centre et un défenseur central. Mais vu les lacunes affichées par son équipe en ce début de saison, lors des matchs nuls concédés sur les deux premières journées de Ligue 1, le coach stéphanois ne crachera pas non plus sur des renforts au milieu de terrain. Si la piste menant à Lucien Agoumé (Inter Milan) est évoquée depuis quelques jours, une rumeur un peu plus exotique est sortie du bois au cours des dernières heures.

Kacper Kozlowski, la belle trouvaille des Verts

En effet, selon Meczyki, l’ASSE s’intéresse à Kacper Kozlowski. D’après les informations du média polonais, Sainté suit le milieu offensif de Pogon Szczecin, comme le Barça, la Juventus, Dortmund et Manchester United. Mais le joueur de 17 ans serait surtout dans le viseur de Cagliari et du Red Bull Salzbourg. Du joli monde à ses trousses, mais sachant que le jeune international ne veut pas rejoindre un top club européen dans l’immédiat, le projet de l’ASSE pourrait lui convenir. « Je ne recherche pas à rejoindre un club énorme, mais plutôt un club intermédiaire qui me permettrait d'avoir du temps de jeu en équipe première », avait lancé Kozlowski en fin de saison dernière.

Auteur d’un bon départ cet été, avec un but et une passe décisive en six matchs, Kozlowski a donc l’embarras du choix. Mais si les Verts ont des arguments à faire valoir, ils pourraient vite se faire rattraper par la réalité économique de ce dossier… Car même si sa valeur n’est que de cinq millions d’euros, son transfert pourrait voler un peu plus haut. Et vu que l’ASSE ne dispose d’aucun billet pour réaliser un deal, cette piste s’annonce d’ores et déjà compliquée à réaliser, surtout si les clubs concurrents dégainent avant…