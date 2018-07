ASSE : Gasset trompé au mercato ? Il exige des explications de l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

En marge du match nul concédé vendredi soir par l'AS Saint-Etienne contre Amiens, Jean-Louis Gasset, plutôt discret en matière de communication, a tenu à faire connaître son mécontentement à cet instant du mercato. Car pour l'entraîneur de l'ASSE, qui a prolongé son contrat chez les Verts, son effectif n'est clairement pas à hauteur de ce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo lui avaient promis avant qu'il accepte de rester sur le banc de l'AS Saint-Etienne.

Et dans Le Progrès, Jean-Louis Gasset prévient que dès lundi il doit rencontrer les deux dirigeants de l'ASSE et attend de réelles explications de la part de ces derniers. « Qand on m’a demandé de rester la saison dernière pour honorer ma dernière année de contrat, on m’a dit qu’on aurait les moyens d’avoir une bonne équipe. J’ai confiance en la parole des dirigeants qui m’ont présenté un projet chiffré. On va avoir une réunion lundi avec les deux actionnaires car j’ai la sensation qu’il me manque des joueurs. Je n’ai pas demandé un groupe très étoffé, c’est pourquoi j’ai pris tous ces jeunes pour voir qui je pourrais mettre dans le grand bain. Mais il faut un groupe de 16 pros pour bien démarrer la saison tranquillement. Aujourd’hui, il me manque des joueurs. Donc, la réunion de lundi va être très importante. On va voir ce que me disent les gens. Je sais ce qu’on m’a proposé quand j’ai dit que je restais. Je crois qu’on a perdu quatorze joueurs et on en a pris un, c’est Khazri. J’attends impatiemment un défenseur central et deux joueurs de côté, au moins. J’ai demandé 16 pros pour faire une saison et si les gamins ont de la qualité, ils ne sont pas encore prêts pour évoluer au haut niveau, surtout quand le club affiche des ambitions aussi hautes d’aller jouer l’Europe. J’ai besoin d’entendre les actionnaires », a prévenu, dans le quotidien régional, un Jean-Louis Gasset visiblement dépité de ne pas pouvoir disposer d’un groupe tel qu’on lui avait promis. La balle est désormais dans le camp des dirigeants de l'AS Saint-Etienne, qui savent que les supporters seront très attentifs aux réponses donnés au coach des Verts.