ASSE : Gagner à Lyon pour se sauver, il rêve pour St-Etienne

Dans : ASSE.

Le point du nul contre Reims avait un goût amer pour l'ASSE qui a mené jusqu'à l'ultime seconde contre Reims. Mais c'est désormais le derby contre l'OL qui arrive.

Du côté de l’AS Saint-Etienne personne n’a oublié le match aller du derby face à Lyon, une rencontre gagnée par les Verts en toute fin de match quelques jours après la nomination de Claude Puel au poste d’entraîneur. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts dans les deux clubs qui se retrouveront dimanche soir au Groupama Stadium. Mais pour l’ASSE l’heure est grave puisque Mathieu Debuchy et ses coéquipiers n’ont que trois points d’avance sur Nîmes, 18e et barragiste. Autrement tout ce qui sera pris face à l’Olympique Lyonnais sera bon pour des joueurs stéphanois qui n’ont plus gagné en Ligue 1 depuis le précieux succès contre Nîmes le 25 janvier, leur seule victoire en Championnat depuis le début de l’année 2020.

Ce mardi, Robert Herbin estime que l’AS Saint-Etienne a beau ne pas être dans une forme resplendissante, elle a toute de même les moyens de gagner chez un rival lyonnais guère plus enthousiasmant. « Dimanche, c’est le derby. Il faut que l’équipe soit motivée et bien préparée. On devrait assister à un match très intéressant. Cette saison, je trouve que l’OL, c’est moyen. Cette formation est assez irrégulière. Il lui arrive de commettre de grosses erreurs, explique, dans Le Progrès, l’ancien entraîneur mythique de l’ASSE, qui ne craint pas que l’affaire Ruffier perturbe tant que cela les Verts. Jessy Moulin a de la qualité. Il se comporte très bien. On sent qu’il est déterminé et efficace. Il n’y a aucun problème avec lui. » Nul doute qu'une victoire à Lyon serait un énorme pas de fait vers le maintien pour l'AS Saint-Etienne, reste à concrétiser ce doux rêve.