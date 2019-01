ASSE : Furieux, Gasset va punir les fautifs

Dans : ASSE, Coupe de France, Coupe.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de l'ASSE après l'élimination 3-6 contre Dijon en Coupe de France à Geoffroy-Guichard) : « J’ai cru qu’il fallait du sang frais car après les matchs contre Marseille et Lyon, des joueurs étaient dans le rouge. On a vu le faux Saint-Etienne ce soir. On a boycotté les deux coupes. En cinq minutes on s’est suicidé. C’est dû à beaucoup de choses, surtout au fait que nous avons des joueurs indispensables pour faire un match de football. Dès que je les mets au repos, l’ASSE n’a plus le même visage et est même catastrophique par moment. On a pris 3 buts en 5 minutes. C’est irréel et honteux. J’espérais franchement que les gens qui ont eu leur chance allaient me montrer que j’avais tort de ne pas les mettre dans l’équipe type. Ils ne l’ont pas fait. C’est une colère froide. Je suis fâché et j’ai honte. L’enseignement est là. Je sais sur qui compter. J’ai un petit mot pour les supporters quand même. Je suis déçu pour eux. Les 10 000 qui étaient là ce soir ne méritaient pas de voir ce spectacle. Je m’excuse pour ça. »