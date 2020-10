ASSE : Fofana ramène 35 ME, Puel n'aura le droit qu'à 10 ME

Dans : ASSE.

Sur le point de signer à Leicester puisqu’il a déjà passé sa visite médicale, Wesley Fofana va rapporter un joli pactole à son club formateur.

Venu très jeune et donc gratuitement en provenance des quartiers de Marseille, le défenseur central de désormais 19 ans va s’engager chez les Foxes pour la somme de 35 ME, et 5 ME de bonus. La quatrième offre aura donc été la bonne et l’ASSE ne pouvait pas refuser éternellement, alors que le joueur s’impatientait et avait fermement et publiquement demandé à partir. Il faut dire que les dirigeants tiennent à leur image de club bien géré, puisque l’ASSE est la seule formation de France à présenter un bilan à l’équilibre depuis 10 ans, ce qui est encore le cas pour la saison 2019-2020. Avec la baisse des revenus billetterie et merchandising, la crainte de voir la situation financière se compliquer est réelle aux yeux de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, qui ont décidé d’empocher les 35 ME.

La plus grosse vente de l’histoire du club pour un défenseur qui ne compte qu’une vraie saison pleine au plus haut niveau, c’est inespéré et cela permet de récupérer le montant de 10 ME emprunté par le biais des TGE pendant la crise. Le reste du montant va entrer directement dans les caisses du club pour une saison 2020-2021 qui s’annonce forcément compliqué avec un Chaudron quasiment vide à chaque match. Comme l'explique RMC, pour recruter le remplaçant de Fofana et éviter d’affaiblir l’équipe, Claude Puel s’est vu attribuer une part de ce transfert, à savoir au maximum 10 ME. Rageant pour l’entraineur de l’ASSE, qui veut donc faire venir un défenseur central, mais chercher aussi un buteur et un arrière gauche depuis plusieurs semaines.