Officiel : Fofana vendu à Leicester pour 40 ME

Dans : ASSE.

Les choses sont allées très vite dans la finalisation du transfert de Wesley Fofana ce mardi, et l’accord est désormais officiel entre les deux clubs. L’AS Saint-Etienne a communiqué sur le transfert de son défenseur central, qui a été autorisé à se rendre à Leicester après l’accord sur un transfert à hauteur de 35 ME et 5 ME de bonus éventuels. Un montant record, comme l’a expliqué Saint-Etienne sur son site.

« L’AS Saint-Étienne a conclu ce mardi soir un accord avec le club de Leicester, l’actuel leader du championnat anglais de Premier League, pour le transfert de son défenseur Wesley Fofana. Le montant de ce transfert est le plus important jamais obtenu par le club. La décision de céder le joueur a été prise de manière collégiale par le Directoire et les actionnaires. L’ASSE a accepté l’offre exceptionnelle de Leicester compte tenu notamment du contexte économique incertain engendré par la crise sanitaire », a tenu faire savoir la formation du Forez, histoire de faire comprendre que Claude Puel avait accepté cette transaction même si elle est contraire aux intérêts sportifs des Verts. Néanmoins, ce départ n’était au départ pas prévu par l’ASSE, qui va devoir renforcer son secteur défensif dans la semaine à venir.