ASSE : Espionné par les Verts, cet entraîneur pique une colère

Dans : ASSE.

Le jeudi 3 octobre dernier, l’AS Saint-Etienne concédait un match nul sur son terrain contre Wolfsbourg (1-1) en Europa League. Une rencontre qui a laissé des traces du côté allemand.

Tous les deux membres du groupe I en Europa League, l’AS Saint-Etienne et Wolfsbourg suivent des trajectoires totalement opposées. Après un début de saison raté, les Verts se sont bien repris en Ligue 1. Tandis que les Loups, auteurs d’une excellente entame, sont en chute libre depuis plusieurs semaines. Du coup, tous les prétextes sont bons pour expliquer la série en cours de quatre défaites, ou de huit matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Illustration avec l’étonnante sortie de l’entraîneur Oliver Glasner, persuadé que les Verts ont espionné ses entraînements.

« Je ne suis pas un grand fan des entraînements à huis-clos, mais j'ai constaté que des situations que nous avions travaillées étaient arrivées jusqu’à Saint-Etienne. Ils savaient exactement quelle variante nous avions envisagée, s’est plaint le technicien autrichien dans le quotidien allemand Kicker, avant d’affronter l’Eintracht Francfort samedi. On est obligés de s'entraîner à huis-clos, nous avons pensé à plusieurs choses et Francfort est bien plus proche que Saint-Etienne. Il n'est pas impossible que le contenu de nos séances puisse atteindre Francfort. » Difficile de dire si les Stéphanois avaient réellement espionné les séances de Wolfsbourg. En tout cas, les entraînements des Loups seront particulièrement protégés avant le match retour du 12 décembre…