ASSE ‍: Effectif plein à ras bord, Dall’Oglio vit un enfer

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Parmi les objectifs de son mercato estival, l’AS Saint-Etienne n’a pas enregistré suffisamment de départs. Le dégraissage espéré n’a pas eu lieu. Résultat, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio doit gérer un groupe beaucoup trop fourni, avec les conséquences que cette situation implique au quotidien.

L’euphorie de la montée est vite redescendue pour l’AS Saint-Etienne. Avant la trêve internationale, les Verts se sont inclinés lors des trois premières journées de Ligue 1, avec aucun but inscrit et sept encaissés. Il faut dire que le promu a mal négocié son mercato estival. Le club racheté par Kilmer Sports Ventures a surtout attiré des joueurs inexpérimentés à ce niveau. Et pour ne rien arranger, l’AS Saint-Etienne n’a pas enregistré suffisamment de départs.

44 joueurs sous contrat pro !

Le dégraissage faisait partie des objectifs fixés par la nouvelle direction. Mais la mission n’a pas été remplie et l’effectif compte au total 44 joueurs sous contrat professionnel, dont les cinq joueurs partis en prêt cet été. La bonne nouvelle pour les Verts, c’est que 15 éléments se retrouveront en fin de contrat en juin prochain. Ce sera l’occasion de faire le ménage dans le groupe. En attendant, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio, qui considère que son « problème n'est pas au quotidien mais le week-end », doit gérer un effectif beaucoup trop fourni lors des entraînements.

Sans coupe d’Europe, l’agenda ne permet pas de faire tourner. Ce qui impliquera de la frustration chez les joueurs les moins utilisés. D’anciens titulaires comme Benjamin Bouchouari, Thomas Monconduit et surtout Anthony Briançon, capitaine stéphanois la saison dernière en Ligue 2, auront sûrement du mal à digérer leur éloignement du onze de départ. Un souci non négligeable pour Olivier Dall’Oglio. Pas sûr que ses dirigeants en tiennent compte au moment de juger ses résultats. En effet, le technicien est déjà annoncé sur la sellette avant d’affronter Lille et Nice.