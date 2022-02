ASSE : Dupraz félicité pour le futur maintien des Verts

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Longtemps lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a quitté la dernière place du championnat en enchaînant les bons résultats. Pour l’humoriste Florian Gazan, cette dynamique positive permettra à l’entraîneur Pascal Dupraz de maintenir les Verts dans l’élite.

Très mal embarquée il y a encore quelques semaines, l’AS Saint-Etienne a effacé son retard sur ses concurrents. Les Verts viennent de remporter leurs trois derniers matchs de Ligue 1 et occupaient la place de barragiste avant le début de la 25e journée. Un scénario presque impensable au moment de la nomination de l’entraîneur Pascal Dupraz, dont l’optimisme est désormais partagé par beaucoup d’observateurs comme Florian Gazan, persuadé que le technicien va maintenir l’ASSE.

Les gens ici se moquaient du discours de Monsieur Dupraz à son premier entraînement chez les verts. Il est ENCORE une fois en train de sauver une équipe de l'enfer avec quasi aucun moyen. Bravo à lui 👏👏👏 — Kemmler ❤ (@Ke2mler) February 13, 2022

« Mettre un Savoyard à la tête d’un club pour qui ça sent la raclette, ça se tient, a commenté le chroniqueur de RTL. Surtout que depuis 2016 et le sauvetage de Toulouse, alors à 10 points du premier non relégable à 10 journées de la fin, même Jésus avait applaudi des deux... ah non il peut pas c’est vrai. Dupraz a l’étiquette de spécialiste des miracles. Et il faut dire justement que depuis qu’il est là, Saint-Etienne marche sur l’eau. Depuis la fin janvier, les Verts viennent d’enchaîner trois victoires consécutives. Ce n’est pas la "remontada", c’est la "remonDupraz". »

« Neuf points pris en deux semaines et demie, alors que Claude Puel en avait marqué 12 en quatre mois, a comparé l’animateur. Et sur ces trois succès, deux fois Saint-Etienne a été mené au score avant de renverser la vapeur. Les Verts étaient relégables depuis fin septembre, maintenant ils sont barragistes. Alors oui, depuis 10 ans, il faut en moyenne 40 points pour rester à coup sûr en Ligue 1 et là Saint-Etienne en compte 21. En gros, ils ont 14 matchs pour engranger autant de points que sur les 24 précédents. » Une mission à la portée des Verts compte tenu de leur nouveau rythme.