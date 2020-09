ASSE : Diony et M'Vila, deux départs en 48h ?

Dans : ASSE.

Liste noire ou pas, l'AS Saint-Etienne va faire partir des joueurs expérimentés, et deux d'entre-eux devraient filer dans les prochains jours, Yann M'Vila et Loïs Diony.

Claude Puel a l’habitude d’assumer ses décisions, et même si l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a jamais confirmé l’existence d’une liste de joueurs à qui il montre la sortie, il est évident que l’ancien coach de l’OL ne compte pas sur la totalité de son effectif. Et ce samedi, Le Progrès annonce que deux joueurs expérimentés, mais plus du tout dans les petits papiers de Claude Puel pourraient bien participer à leurs dernier entraînement sous le maillot de l’ASSE ce week-end. En effet, Yann M’Vila et Loïs Diony seraient proches d’un départ mais dans des directions radicalement opposées et ces transferts pourraient être validés dans les prochaines heures.

Et le quotidien régional de faire le point sur les dossier M’Vila et Diony. « Yann M’Vila est annoncé partant dans des délais brefs à l’Olympiakos, le champion de Grèce. Les trois parties étaient a priori proches de tomber d’accord, vendredi, et l’international tricolore a peut-être foulé pour la dernière fois la pelouse de la plaine du jeu de L’Etrat, deux ans et demi après son arrivée. Le second est en discussions avancées avec Angers », précise Le Progrès. Concernant Yann M’Vila, on parle d’un transfert gratuit, l’Olympiakos soulageant l’AS Saint-Etienne d’un gros salaire, ce que les dirigeants des Verts voulaient avant tout. Reste à signer tout cela, mais du côté de l'ASSE on voit cela comme une simple formalité.