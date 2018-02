ASSE : Didier Roustan balance ses vérités sur le mercato de l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a été le club français le plus actif lors de ce mercato hivernal, la situation sportive des Verts ayant incité les dirigeants à lâcher les élastiques et à abandonner le principe du salary-cap au moins jusqu'à la fin de la saison. En recrutant des joueurs tels que Ntep, M'Vila, Debuchy ou Subotic, l'ASSE a sorti l'artillerie lourde, et selon Didier Roustan ce mercato stéphanois a clairement de la gueule.

Sur Europe 1, le journaliste a confié les raisons de son optimisme. « Cela devrait contribuer à sauver l’ASSE car ce sont de bons joueurs à la base, ils se sont un peu perdus ici et là, mais surtout ils sont tous revanchards. C’est important car si tu as des joueurs qui arrivent et qui ont été bons tu peux te dire que ça fait 100 ans qu’ils ont disparu. Mais Ntep, même s’il a échoué là où il est passé c’est encore un jeune joueur, M’Vila il a toujours des choses à faire valoir, Debuchy a ce petit espoir d’être la doublure de l’arrière droit en équipe de France..donc ce sont des gars revanchards et en plus motivés, en plus d’un talent qu’ils ont perdu mais qu’ils peuvent retrouver », a confié Didier Roustan qui valide le pari fait par les dirigeants de l'AS Saint-Etienne.