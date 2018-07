ASSE : Deux joueurs ciblés pour faire vibrer le Chaudron au mercato

Dans : ASSE, Mercato, ESTAC, Premier League.

En quête d'un nouvel attaquant de pointe en vue de la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne tente actuellement sa chance avec deux anciens joueurs de Ligue 1.

Pour lancer son mercato d'été, l'ASSE a frappé un grand coup en recrutant Wahbi Khazri pour sept millions d'euros. Un renfort de choix pour l'attaque de Jean-Louis Gasset, qui souhaite désormais s'attacher les services d'un numéro neuf de qualité. Malgré la présence dans son effectif de Beric et de Diony, l'entraîneur des Verts veut un autre avant-centre pour jouer le haut de tableau. Alors que la piste menant à Majeed Waris a pris du plomb dans l'aile ces dernières, vu que le FC Porto fait traîner les négociations, Sainté a activé d'autres dossiers.

Selon le site Peuple Vert, le club du Forez s'intéresse à Hyun-Jun Suk et à Steve Mounié. Et le premier cité semble la piste la plus crédible. Alors que l'ex-Montpelliérain de 23 ans est évalué à plus de 10 ME du côté d'Huddersfield, le joueur de Troyes est plus dans les cordes des finances vertes, surtout que le Sud-Coréen de 27 ans aimerait bien poursuivre sa carrière en L1 après sa descente avec l'ESTAC. Reste à savoir si l'ASSE mettra tout sur Suk, qui dispose également d'une touche à Angers.