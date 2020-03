ASSE : Des Verts « moribonds », Didier Roustan consterné

Dans : ASSE.

Lancée dans une opération maintien, l'AS Saint-Etienne a montré un visage très inquiétant contre Lyon. Pour Didier Roustan, c'était trop facile pour l'OL.

L’ASSE espérait pouvoir se relancer en Ligue 1 et ramener au moins un point du Groupama Stadium, ce qui aurait été un camouflet pour l’Olympique Lyonnais. Mais Jessy Moulin et ses coéquipiers n’ont pas pesé lourd face à l’OL et les Verts sont repartis de la capitale des Gaules avec des doutes encore plus sérieux. Pour Didier Roustan, si l’équipe de Rudi Garcia a été à la hauteur du derby, on ne peut pas en dire de même de celle de Claude Puel totalement passée à côté de ce choc.

Pour le journaliste, il n’y a pas réellement eu de match entre l’OL et l’AS Saint-Etienne. « Il y avait tous les ingrédients, l’intensité, le public…mais pour que ce derby soit passionnant il vaut mieux être deux. Et là, ce n’est pas de leur faute, mais c’était un tel cavalier seul de Lyon, Saint-Etienne était asphyxié, en dessous de tout, même si la deuxième période était plus hachée avec ces histoires de VAR. C’était un bon match de Ligue 1, mais pas un match passionnant (…) Le fait que le derby arrive après la victoire contre la Juventus face à une équipe de Saint-Etienne moribonde, c’est formidable pour l’OL », a expliqué, sur la chaîne L’Equipe, un Didier Roustan plutôt inquiet pour l’AS Saint-Etienne à ce stade de la saison. Sur ce que l'on a vu pendant la première période notamment, cette inquiétude est très légitime.