ASSE : Dabo veut faire paniquer la Ligue 1 avec l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Bryan Dabo ne l'a pas caché, le départ de Christophe Galtier et la venue d'Oscar Garcia ne l'ont pas fait pleurer, l'ancien montpelliérain n'étant plus réellement en odeur de sainteté avec l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Et sous les ordres de Garcia, Dabo a retrouvé des couleurs et son niveau, lui même reconnaissant faire le meilleur début de saison de toute sa carrière. Au moment où l'ASSE est toujours dans le haut du classement de Ligue 1, malgré le nul contre Rennes, Bryan Dabo estime que cette équipe stéphanoise est capable de faire mal à pas monde cette année.

« Je ne suis pas focalisé sur le classement. Ce qui compte c’est la qualité de jeu que l’on propose. Je veux qu’on marque des buts, qu’on fasse bonne figure. En première mi-temps, contre Rennes, on a été nul, il faut dire la vérité. Après la pause, on a montré un autre visage. C’est ce que l’on veut voir à Sainté, une équipe difficile à manœuvrer, qui a le ballon, qui va vite de l’avant. On a pris le contrôle du jeu, on a joué avec assurance. Les Rennais étaient en panique. Je veux qu’on joue comme cela tout le temps parce que je suis un amoureux du foot », prévient, dans Le Progrès, le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, confiant sur les qualités de ses coéquipiers et lui.